Американський технологічний гігант Emerson продав бізнес у Росії

Американська транснаціональна корпорація Emerson, яка спеціалізується на розробці технологічних рішень для промисловості та бізнесу, підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії місцевому менеджменту.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, йдеться про продаж російської виробничої дочірньої компанії "Промислова група "Метран" та ТОВ "Емерсон", а також бізнесу у сфері продажів та обслуговування обладнання.

У 2021 фінансовому році на Росію припадало приблизно 1,5% від загального обсягу продажів Emerson.

У рамках раніше оголошеного виходу з Росії Emerson вже зафіксувала збиток внаслідок виходу з РФ у розмірі $162 млн у третьому кварталі 2022 фінансового року.

Угода потребуватиме схвалення регуляторних органів і уряду Росії.

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Як повідомлялося, у травні американська транснаціональна корпорація Emerson ухвалила рішення про припинення роботи в Росії.

В Росії компанії Emerson належить "Промислова Група "Метран" – підприємство, розташоване в м. Челябінську, яке виробляє регулюючі клапани та регулятори, розподілені системи управління, засоби вимірювання тиску, температури, витрат, метрологічне обладнання та іншу апаратуру.

Згідно зі звітом компанії, за підсумками 2021 року російський "Метран" отримав 1,31 млрд рублів (у 2020 році - 357,25 млн рублів) чистого прибутку при виручці в 6,47 млрд рублів (5,57 млрд рублів).

У компанії є відокремлений підрозділ у Санкт-Петербурзі, представництва в Іркутській області, Пермському краї, а також дочірнє АТ "Метран-Експорт" у Челябінську.