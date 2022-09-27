Найбільший київський забудовник підвищить ціни на квартири разом із запуском пільгової іпотеки

Корпорація "Київміськбуд" підвищить базову вартість квадратного метра на всю нерухомість з 1 жовтня.

Про це заявила директор департаменту продажів і маркетингу Тетяна Маркова, повідомляється на сайті компанії.

За її словами, підвищення цін обумовлене зростанням вартості будівельних матеріалів.

"Раніше ми анонсували подорожчання з вересня, але потім відклали, оскільки розуміємо, що зараз людям важко і з роботою, і з зарплатами, але щоб продовжити будівництво, потрібно закуповувати матеріали, а вони здорожчали майже на 50%. Ціни зміняться з 1 жовтня", – розповіла Маркова.

Вона нагадала, що "Київміськбуд" відновив роботу у червні, за цей час запустили будівництво на 9 житлових комплексах і ще на кількох робота почнеться найближчим часом.

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Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів анонсував запуск оновленої програми пільгового іпотечного кредитування з 1 жовтня.

Спочатку пільговий іпотечний кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть отримати військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони; медики; вчителі та педагогічні працівники; науковці.

У межах програми "Доступна іпотека" можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Якщо йдеться про обласний центр, то в будинку, що знаходиться в експлуатації не більше 10 років.

Вартість не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку. Також вартість 1 кв. м не має перевищувати опосередковану вартість спорудження, визначену Мінрегіоном та збільшену в 2,5 раза для обласних центрів, міст з населенням понад 300 тис. осіб, на відстані до 15 км від Києва, в 2 рази – для міст з населенням 100-300 тис. осіб, в 1,75 раз – для інших населених пунктів.