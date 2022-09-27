Експорт морським транспортом за вересень стане рекордним із початку війни, – Мінекономіки

У вересні 2022 року експорт морським транспортом вже перевищив 4 млн тонн, що є набільшим показником із березня.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка.

За співвідношенням ціна/обсяг і далі найкращий автомобільний транспорт – у середньому $1123 за тонну, у той час як морський транспорт – $329 за тонну.

"Лінії електропередач як вид транспорту стають все помітніші в статистиці – $150,3 млн експорту від початку вересня", – додав Качка.

Він зазначив, що ці дані наведені в якості тізеру на основі даних про експорт станом на 25 вересня. Повні дані за вересень будуть 1 жовтня.

Читайте також: Ердоган звинуватив Європу у проблемах із постачанням російського газу

Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".