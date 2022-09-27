ДБР перекрило канал постачання російських автозапчастин в Україну

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Київської митниці перекрили можливість ввезення до України російських товарів на мільйони гривень. Так, близько 40 тонн кондиціонерів та запасних частин до автомобілів російського виробництва арештовані, здійснюються заходи щодо передачі майна в управління АРМА.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Установлено, що два вітчизняних підприємства продовжили співпрацю із російськими компаніями навіть після повномасштабного вторгнення РФ до України. Вони закупали у росіян автозапчастини та кондиціонери та оплачували товари російською валютою.

Автозапчастини ввозились на митну територію України через афілійовані білоруські та китайські компанії, бенефіціарами яких є громадяни РФ.

У межах досудового розслідування ДБР було вилучено понад 40 тонн товару на загальну суму понад 12 млн грн. За ініціативи ДБР та клопотання Київської міської прокуратури Печерський районний суд наклав арешт на вищевказане майно.

Кримінальне провадження відкрито за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.