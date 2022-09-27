Кабмін виділив кошти на безкоштовне забезпечення дровами мешканців восьми областей

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 вересня, ухвалив рішення, яке дозволить забезпечити мешканців прилеглих до зон проведення бойових дій територіях безкоштовними дровами.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, витрати на закупівлю та доставку деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету.

Такі компенсації зможуть отримати обласні військові адміністрації Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

"Розподіл субвенції планується здійснювати пропорційно, відповідно до наданих обласними військовими адміністраціями пропозицій. Реалізація проекту буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в обсязі 562,5 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство лісових ресурсів у липні 2022 року збільшило заготівлю дров до 336,6 тис. кубометрів, що на третину більше, ніж у липні минулого року.

У липні Держлісагентство зібрало заявки на постачання понад 7 млн кубометрів дров, що у декілька разів більше, ніж зазвичай за опалювальний сезон використовують українські споживачі.