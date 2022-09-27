Україна повністю заборонила експорт товарів у Росію
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 27 вересня.
Постановою передбачається заборонити вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є Російська Федерація. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування воєнного стану та припинення застосування РФ недружніх дій проти України.
"Ми продовжуємо санкційний тиск проти РФ. Ця постанова – ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні", – заявила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.
За прогнозами уряду таке рішення не буде мати негативних економічних наслідків, адже, за даними статистики, за період з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію рф склав всього $4,2 млн. Переважно це була продукція з чорних металів на суму $4,19 млн і хімічна продукція на $57,2 тис. Для порівняння: тільки в січні 2022 року українскі підприємства експортувало до РФ товарів на $250 млн.
Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами РФ, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках.