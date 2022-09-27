Влада Росії вирішила підвищити ціни на горілку

Мінфін РФ запропонував з 2023 року підвищити мінімальні ціни на горілку, бренді та коньяк.

Згідно із проєктом рішення, мінімальну роздрібну ціну горілки пропонується підвищити до 281 рубля (175 гривень за поточним курсом) за 0,5 літра, бренді – до 375 рублів, коньяку – до 517 рублів за 0,5 літра, повідомляє російський Інтерфакс.

Зараз мінімальна роздрібна ціна горілки в Росії становить 261 рубль за 0,5 літра, бренді – 348 рублів, коньяку – 480 рублів.

Мінімальні ціни на горілку в Росії встановлюються з 2009 року під гаслом боротьби з "тіньовим" виробництвом. З 2011 року запроваджено мінімальні ціни на коньяк, з 2016 року – на шампанське. З 2021 року мінімальна роздрібна ціна на ігристе вино (шампанське) становить 169 рублів.

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Як повідомлялося, за даними Росалкогольрегулювання, у січні-серпні 2022 року роздрібні продажі горілки в Росії склали 49,4 млн декалітрів (дал), що на 7,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (46,1 млн дал).

Виробництво горілки за 8 місяців цього року склало 49,98 млн дал, що на 9,2% більше, ніж роком раніше, коньяку – 5,59 млн дал (на 14,9% більше).

Загалом у січні-серпні в Росії через роздрібні мережі було реалізовано 140 млн дал алкогольної продукції (без пива, пивних напоїв, сидру та медовухи), що на 8,4% більше, ніж роком раніше (134,6 млн дал).