Влада Росії вирішила підвищити ціни на горілку
Згідно із проєктом рішення, мінімальну роздрібну ціну горілки пропонується підвищити до 281 рубля (175 гривень за поточним курсом) за 0,5 літра, бренді – до 375 рублів, коньяку – до 517 рублів за 0,5 літра, повідомляє російський Інтерфакс.
Зараз мінімальна роздрібна ціна горілки в Росії становить 261 рубль за 0,5 літра, бренді – 348 рублів, коньяку – 480 рублів.
Мінімальні ціни на горілку в Росії встановлюються з 2009 року під гаслом боротьби з "тіньовим" виробництвом. З 2011 року запроваджено мінімальні ціни на коньяк, з 2016 року – на шампанське. З 2021 року мінімальна роздрібна ціна на ігристе вино (шампанське) становить 169 рублів.
Як повідомлялося, за даними Росалкогольрегулювання, у січні-серпні 2022 року роздрібні продажі горілки в Росії склали 49,4 млн декалітрів (дал), що на 7,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (46,1 млн дал).
Виробництво горілки за 8 місяців цього року склало 49,98 млн дал, що на 9,2% більше, ніж роком раніше, коньяку – 5,59 млн дал (на 14,9% більше).
Загалом у січні-серпні в Росії через роздрібні мережі було реалізовано 140 млн дал алкогольної продукції (без пива, пивних напоїв, сидру та медовухи), що на 8,4% більше, ніж роком раніше (134,6 млн дал).