ООН відкриє офіс своєї продовольчої організації в Україні

Кабінет міністрів погодив підписання угоди між урядом України та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН – FAO – про створення в Україні Проєктного офісу й надання технічної та гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Україна давно та плідно співпрацює з FAO – організацією, місією якої є боротьба з голодом по всьому світу. Адже наша держава була та залишається житницею Європи та світу. Однак через війну, розв’язану Росією, допомога потрібна вже нам. FAO надає її, зокрема, реалізуючи спільно з урядами країн-партнерів програми підтримки українських аграріїв", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Вона додала, що ухвалення Угоди та створення в Україні офісу FAO дозволить підняти співробітництво на значно вищий рівень. Це стосується також програм підтримки сільгоспвиробника і надання гуманітарної допомоги українцям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

"Очікуємо більш тісної координації в питаннях зернового експорту. Україна й надалі допомагатиме країнам, де гостро стоїть питання продовольства. У перспективі співробітництво сприятиме зростанню українського експорту та досягненню нашої мети – створенню експортоорієнтованої економіки з високою доданою вартістю", – додала вона.

З початком широкомасштабного вторгнення РФ Продовольча та сільськогосподарська організація ООН оновила План швидкого реагування в Україні з метою допомоги дрібним українським фермерам та середнім виробникам. Станом на середину серпня на кошти, виділені країнами та неурядовими організаціями, FAO надала екстрену сільськогосподарську допомогу (насіннєвий матеріал, багатоцільову грошову допомогу) 80 тис. осіб у 13 областях України.

За фінансової підтримки, зокрема, Японії та Канади FAO спільно з Урядом України реалізує проєкти з відновлення потужностей для зберігання зернових, покликані допомогти фермерам зберегти врожай та тримати на високому рівні експортний потенціал України. Проєкти передбачають постачання українським аграріям у 10 областях України обладнання для навантаження та розвантаження зерна, модульних контейнерів для зберігання тощо.

У цілому на здійснення Плану швидкого реагування в Україні та Стратегії щодо нарощування потужностей для зберігання зерна FAO планує залучити $180,4 млн.