Фонд гарантування виставив на продаж центральний офіс банку "Земельний капітал"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж приміщення головного офісу АТ "КБ "Земельний капітал", що знаходиться у процесі ліквідації.

Аукціон з продажу активу відбудеться 5 жовтня у системі "Prozorro.Продажі", повідомляє пресслужба Фонду.

Одним лотом на торги виставлено нежитлові приміщення на першому поверсі житлового будинку загальною площею 770,5 кв. м, ґанок загальною площею 11,7 кв. м та основні засоби.

Розташовуються виставлені на продаж об’єкти у Центральному районі м. Дніпра за адресою: просп. Пушкіна, 15. Початкова ціна реалізації лоту – 15,3 млн грн.

Торги пройдуть за класичною (англійською) моделлю аукціону, що передбачає підвищення ціни.

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Як повідомлялося, Фонд гарантування вже виставляв на продаж приміщення центрального офісу банку "Земельний капітал" у серпні цього року, однак аукціон завершився безрезультатно.

Національний банк України (НБУ) 9 вересня 2021 ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Земельний капітал". 11 серпня Нацбанк відніс його до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений термін своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через брак коштів.

За даними НБУ на 1 січня 2021 року, колишній міністр вугільної промисловості Віктор Тополов контролював 94,43% акцій банку, який він придбав у 2016 році.