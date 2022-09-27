Через оголошену Путіним мобілізацію в Росії різко зріс попит на кнопкові мобільні телефони

У Росії за останні дні різко зросли обсяги продажів кнопкових мобільних телефонів.

Про це пишуть "Вєдомості" із посиланням на представників російських мобільних операторів та рітейлерів.

За даними оператора МТС, з 23 по 25 вересня (з п'ятниці до неділі) кількість реалізованих кнопкових телефонів зросла втричі порівняно з кінцем попереднього тижня 16-18 вересня. Аналогічну тенденцію на ринку підтвердили представники інших великих продавців мобільних телефонів у РФ – "Мегафону" та "Сітилінку".

За словами представника МТС, середня вартість куплених телефонів складає 1600 рублів. Крім кнопкових телефонів, утричі зросли продажі провідних навушників і вчетверо – зовнішніх акумуляторів.

Місцеві експерти пов'язують зростання попиту на кнопкові телефони з частковою мобілізацією, адже російська влада заборонила брати мобілізованим із собою смартфони.

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Головний редактор журналу "Арсенал Вітчизни" полковник запасу Віктор Мураховський розповів, що мобілізовані можуть взяти з собою лише кнопковий телефон, а після прибуття до частини вони зобов'язані здати його командиру роти.

Водночас за оцінкою засновника аналітичного агентства Telecom Daily Дениса Кускова, зазвичай кнопкові телефони купує 25% усіх покупців мобільних пристроїв, зараз ця частка зросла до 35-37%. Кусков пов'язав зростання продажів кнопкових телефонів із побоюваннями покупців, що смартфони "можуть відключити" закордонні виробники електроніки.