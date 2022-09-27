"Укрзалізниця" анонсувала відмову від рулонного туалетного паперу і рідкого мила у поїздах
Як повідомляє пресслужба компанії, новий стандарт екіпірування поїздів вже тестувався протягом місяця на окремих рейсах та отримав позитивні відгуки від пасажирів.
"Наприклад, рулонний туалетний папір планується замінити на листовий в нових диспенсерах: таке рішення дасть змогу зекономити близько 2 млн гривень на рік і водночас запропонувати пасажирам більш якісну продукцію", – зазначається у повідомленні.
Крім того, рідке мило у поїздах планується замінити на гігієнічну піну.
"Перехід на нові стандарти екіпірування дозволить заощадити на ключових позиціях, водночас запропонувавши сучасні гігієнічні рішення", – запевняють в "Укрзалізниці".
Наразі компанія готується до процедури закупівлі нових диспенсерів та комплектуючих через Prozorro та запрошує виробників та постачальників гігієнічної продукції до обговорення пропозицій.