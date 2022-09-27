Колишня влада Болгарії дозволила побудувати російський газопровід для "ізоляції України", – ЗМІ

Колишня влада Болгарії всупереч законодавству схвалила будівництво російського газогону "Балканський потік" – при цьому спецслужби попереджали, що він не відповідає економічним інтересам Софії та спрямований лише на те, щоб зменшити залежність РФ від транзиту через Україну.

Про це йдеться в розслідуванні незалежного болгарського видання Bird.bg, передає Європейська правда.

У 2016 році після того, як Росія відмовилася реалізовувати багатомільярдний проєкт "Південний потік", тодішній прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов висунув ідею "Балканського потоку", який постачав би газ до Болгарії та Сербії (пізніше – й Угорщини) через Туреччину – тобто в обхід України.

Наступного року болгарська спецслужба – Державне агентство національної безпеки – підготувала серію доповідей вищому керівництву країни – президенту Румену Радєву, прем’єру Борисову й главі Національних зборів (парламенту) Цветі Караянчевій. У них аналізувалися ризики "проєкту транспортування газу на об'єкті "Турецький потік", під чим мався на увазі саме майбутній "Балканський потік".

Справжня мета проєкту, як свідчить довідка спецслужби, полягала не в "диверсифікації" поставок газу до Болгарії, як про це говорив тодішній прем’єр, а виключно в тому, щоб принести користь Росії, "можливо, призупинивши передачу газу через Україну", якщо проєкт буде завершено вчасно.

Ще одна довідка, датована груднем 2017 року, свідчить, що вже тоді й Борисов, і Радєв знали, що Болгарія не отримає жодного газу через "Балканський потік". Там ішлося про те, що "Газпром" в односторонньому порядку змінив параметри транспортування газу через болгарську територію, і весь обсяг буде транзитуватися через Болгарію в напрямку Сербії, Греції та Македонії, оскільки "обсяги для внутрішнього ринку не передбачені".

Але болгарська влада, судячи з публічних заяв, не зреагувала на це попередження – а навпаки, докладала зусиль, аби "Балканський потік" було збудовано вчасно, до грудня 2020 року. Сам Борисом у червні того ж року публічно заявляв, що газопроводом буде надходити газ "із різних джерел – зі США, Росії, Азербайджану, Катару, Саудівської Аравії".

Крім того, питання будівництва російського газогону обговорювалося й під час зустрічі Румена Радєва з російським президентом Владіміром Путіним у травні 2018 року в Сочі. Після цього болгарський парламент проголосував за виділення 2,8 мільярда леїв фінансування "Балканського потоку".

"Фінансування газопроводу здійснювалося повністю за рахунок коштів болгарських платників податків, а на забезпечення його своєчасної реалізації, зокрема для його швидкої легалізації, був кинутий величезний адміністративний ресурс. Цей поспіх на догоду Кремлю супроводжується сотнями порушень болгарського законодавства, описаних у детальному звіті Інспекції Ради міністрів, створеної на замовлення уряду Петкова", – йдеться в розслідуванні.

Зокрема, на будівництво газогону було відправлено нову будівельну техніку, придбану за кошти ЄС для зовсім інших цілей. Наразі цією справою займається європейська прокуратура. Крім того, до будівництва "Балканського потоку" були залучені військово-логістичні підрозділи болгарської армії, які допомагали переправляти трубу через річку Віт.

"При цьому реальна диверсифікація поставок газу через інтерконектор з Грецією, по якому мав надходити азербайджанський газ, затягувалася адміністративними хитрощами і процедурами тим же урядом ГЕРБ (партія Борисова), який будував "Південний", "Турецький", "Балканський", а по суті суто російський, газопровід", – підсумовують розслідувачі.

Після публікації розслідування реформістська Демократична партія Болгарії заявила, що звернеться до парламенту з проханням створити комітет для розслідування дій Борисова, Радева і Караянчевої щодо будівництва трубопроводу.