Сенат США ухвалив законопроєкт про додаткову допомогу Україні на $12 мільярдів

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня – масштабний захід, який в тому числі надасть Україні понад $12 млрд.

Як повідомляє Washington Post, законопроєкт підтримали 72 сенаторів, проти проголосували 23.

Законопроєкт дозволить фінансувати уряд до 16 грудня, що дасть учасникам переговорів більше часу, щоб вирішити свої розбіжності і узгодити державні витрати на 2023 фінансовий рік.

Проєкт закону, відомий як безперервна резолюція і опублікований пізно ввечері в понеділок, дозволить запобігти так званому шатдауну – вимушеному призупиненню роботи держустанов, яке може початися в суботу.

Зокрема, документ включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Серед коштів – $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання розкраданню цих матеріалів.

Конгрес має кілька днів, щоб врегулювати свої розбіжності і передати закон на підпис президенту Байдену. Палата представників повертається в середу і може проголосувати за законопроєкт за лічені години.

Як повідомлялося, раніше члени Конгресу США погодили включення близько $12 млрд нової допомоги Україні до законопроєкту про тимчасові витрати у відповідь на запит адміністрації американського президента Джо Байдена.

До того президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні $11,7 мільярда нової екстреної військової та економічної допомоги.