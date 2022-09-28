ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2023 рік з 25% до 8%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), як і раніше, очікує, що економіка України скоротиться на 30% у 2022 році, проте на 2023 рік він погіршив прогноз її зростання з 25% до 8%.

Про це йдеться у звіті банку "Перспективи регіональної економіки", передає Інтерфакс-Україна.



"На 2023 рік ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки до 8% з 25%, які передбачалися в травні, коли очікувалося, що суттєві роботи з відновлення вже будуть проводитися", – йдеться у документі.



Зниження прогнозу є ознакою того, наскільки невизначеність щодо майбутнього впливає на економічні перспективи України, додає банк.



Він зазначає, що хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими та охопили територію, яка генерує лише близько 20% ВВП, руйнація людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей була величезною.



Зокрема, приблизно 15% довоєнного населення залишили країну станом на середину серпня, а ще 15% було переміщено всередині країни. Економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій, через вузькі місця у постачанні, проблеми з логістикою, фінансові труднощі та нестачу робочої сили.



"Блокада портів Росією, що перешкоджає експорту сільськогосподарської продукції, та руйнування багатьох металургійних підприємств на сході країни знищили дві основні статті експорту країни, які приносили майже половину всіх довоєнних експортних доходів", – додає ЄБРР.



Він нагадує, що ВВП впав на 15,1% у річному розрізі у першому кварталі 2022 року і на 37,2% у другому кварталі, коли тривали найзапекліші та широкомасштабні бойові дії. Інфляція зросла до 23,8% у серпні 2022 року через перебої з поставками та різке зростання бюджетного дефіциту.



Крім того, початкова висока залежність країни від грошового фінансування дефіциту бюджету на тлі значного дефіциту зовнішнього фінансування призвела до виснаження валютних резервів на 20% станом на липень 2022 року, незважаючи на наявність контролю над рухом капіталу. Це спонукало центральний банк підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні та провести разову девальвацію національної валюти на 20% у липні.



Водночас з того часу ситуація почала покращуватись, частково через збільшення надходження зовнішнього фінансування у серпні та вересні. В результаті до кінця серпня золотовалютні резерви відіграли половину втрат.



Крім того, нещодавнє відновлення експорту зерна з деяких портів і очікування достатнього зовнішнього фінансування можуть стати позитивними факторами для економічної активності до кінця 2022 року



"Однак ризики для прогнозів виключно високі залежно від тривалості та інтенсивності війни", – наголошує банк.

За оцінками НБУ, Нацбанк прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2022 року на 33,4%.