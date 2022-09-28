З одеських портів вийшло ще 4 судна з українською аграрною продукцією

У середу, 28 вересня, у межах "зернової ініціативи" із портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 4 судна. На їх борту завантажено 115 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Серед них Magnum Fortune, який перевозить 51 тис. тонн української пшениці для Бангладешу, та Almeray з 32,4 тис. тонн кукурудзи для Лівії.

Зазначається, що майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 235 суден з 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".