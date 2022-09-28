Дуже важливо зберегти металобрухт в Україні для виробництва сталі, – Каленков

В поточних воєнних умовах дуже важливим питанням для галузі є збереження металобрухту для виробництва сталі.

Таку думку висловив президент Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у колонці "Головне завдання українського ГМК – вистояти до перемоги".

На його думку, сьогодні деякі лобістські групи намагаються переконати уряд зменшити або взагалі скасувати експортне мито на металобрухт в розмірі 180 євро/т.

"Це виглядає, м'яко кажучи, дивно. Справа в тому, що експорт брухту до країн Євросоюзу обкладається мінімальним митом у розмірі 3-5 євро/т згідно з угодою про Асоціацію, тобто, по суті, жодних бар’єрів для брухтозаготівельників немає", – каже він.

Голова "Укрметалургпрому" вважає, що усі ці спроби скасувати мито робляться з метою спростити вивезення сировини до металургійного заводу в Придністров’ї, але віддавати дефіцитний та цінний брухт до російського анклаву у період повноцінної війни – це відвертий злочин та економічна диверсія.

Крім того, за його словами, через широкомасштабне вторгнення рашистських військ Україна тимчасово втратила контроль над 20% території на Півдні та Сході, там тривають бойові дії.

"Донецька, Луганська, Харківська області, а також усе північне Причорномор'я – це традиційні регіони-генератори металобрухту. Сьогодні у цих областях заготівля брухту або неможлива, або дуже ускладнена, що вкрай негативно позначається на зборі брухту в масштабах усієї країни", – підкреслює Каленков.

Металобрухт є також стратегічною сировиною для виконання вимог Green Deal, яку попри війну ніхто не відміняв.

"Тобто, вже зараз перед нашими металургами майорить перспектива зриву строків декарбонізації галузі через майже "мертвий" збір брухту", – констатує голова "Укрметалургпрому".

Каленков також повідомив, що держава отримує в 8-10 разів більше грошей від тонни металобрухту, переробленого на метал, ніж за вивезену тонну вторсировини.