Фонд гарантування виплатив вкладникам збанкрутілих банків у серпні 1,3 мільярда

У серпні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб, склали 1,29млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Загалом у січні-серпні вкладники банків, що ліквідуються, отримали гарантоване відшкодування на суму 4,18 млрд грн.

Станом на 1 вересня загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих вуправління Фонду після набрання чинності Закону України "Про системугарантування вкладів фізичних осіб", склала 95,1 млрд грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4,68 млрд грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків,при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював Національний банк.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 99,8 млрд грн.