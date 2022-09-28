Кабмін розблокував зарахування частини акцизу з пального до місцевих бюджетів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у другому півріччі 2022 року.
"Зазначені частки визначено виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2022 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС", – йдеться у повідомленні.
Як додають у Мінфіні, станом на 26 вересня з липня 2022 року на окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено 20,5 млн грн нерозподілених надходжень частини (13,44%) акцизного податку з пального, розподіл зазначених коштів між місцевими бюджетами Казначейство розпочне одразу після набрання чинності даної постанови.