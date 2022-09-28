Apple відмовилась від збільшення виробництва нових iPhone через слабкий попит, – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Компанія повідомила постачальникам, що більше не має наміру наполягати на збільшенні випуску iPhone 14 на 6 млн смартфонів у другому півріччі поточного року, зазначили співрозмовники агентства.
Натомість Apple планує виробити 90 млн смартфонів, майже стільки ж, скільки в другому півріччі попереднього року і на рівні прогнозу компанії, оприлюдненого цього літа.
Apple оновила прогнози виробництва напередодні презентації iPhone 14. Деякі постачальники компанії готувалися до зростання замовлень на девайси на 7%, зазначає Bloomberg.
Але як виявилося насправді, попит на нові моделі виявився обмеженим. Продажі iPhone у Китаї, найбільшому ринку смартфонів, знижуються останнім часом через економічний спад.
Замовлення iPhone 14 в країні в перші три місяці після надходження у продаж виявилися на 11% менше замовлень iPhone 13 у той же період минулого року, згідно з даними Jefferies.
Крім того, глобальний попит на електроніку пригнічений цього року через високу інфляцію, побоювання рецесії та перебої в ланцюжках поставок. Ринок смартфонів у 2022 році, як очікується, скоротиться на 6,5%, згідно з прогнозом IDC.
Тим часом джерела Bloomberg відзначили, що попит на більш дорогі моделі iPhone 14 Pro в деяких випадках вищий за попит на стартові версії. У зв'язку з цим один із постачальників компанії планує наголошувати на виробництві смартфона з більш дорогого сегменту.