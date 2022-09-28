Росія першою підписала торговельну угоду з "Талібаном", – Reuters (оновлено)

Представники правлячого в Афганістані руху "Талібан" підписали тимчасову угоду з РФ про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі, передає Reuters.



Він наголосив, що його міністерство працює над диверсифікацією своїх торгових партнерів і що Росія запропонувала адміністрації Талібану знижку до середніх світових цін на товари.

Азізі уточнив, що угода передбачає постачання Росією близько 1 млн тонн бензину, 1 млн тонн дизельного палива, 500 тис. тонн зрідженого нафтового газу (LPG) і 2 млн тонн пшениці щорічно. За його словами, угода діятиме протягом невизначеного випробувального періоду, після чого очікується, що обидві сторони підпишуть довгострокову угоду.

Він відмовився повідомити подробиці про ціни або способи оплати, уточнивши, що російські товари будуть доставлені в Афганістан автомобільним і залізничним транспортом.

Пізніше спецпредставник президента РФ поАфганістану Замір Кабулов підтвердив досягнення угоди про постачання до Афганістану палива та зерна, назвавши її "попередніми доповленостями", передає російський "Коммерсант".

Reuters зауважує, що це перша відома велика міжнародна економічна угода, укладена Талібаном після повернення до влади у Афганістані понад рік тому, яка може допомогти послабити ізоляцію ісламістського руху, який фактично відрізаний від глобальної банківської системи.

Жодна країна офіційно не визнає угруповання, яке протягом років вело 20-річне повстання проти західних сил і їхніх місцевих афганських союзників, перш ніж охопити Кабул після виведення військ США. Росія також офіційно не визнає уряд Талібану, але Москва приймала лідерів руху, і її посольство є одним із небагатьох, які залишаються відкритими в столиці Афганістану.



Як повідомлялося, у сернпі голова Мінпромторгу Афганістану Нуріддін Азізі заявляв, що Талібан розглядає можливість придбання нафтопродуктів та інших товарів у Росії за бартерною схемою: країна готова експортувати до Росії натомість корисні копалини, родзинки та сировину для ліків.