"Приватбанк" та "Ощадбанк" відновлюють роботу на звільненій Харківщині, – Мінреінтеграції

Державні "Приватбанк" та "Ощадбанк" відновлюють роботу на деокупованих територіях Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції.

Зазначається, що на Харківщині вже працюють відділення "Приватбанку" в смт Донець, містах Барвінково та Дергачах. Незабаром банк відновить роботу своїх відділень у Балаклії, Шевченковому та Золочеві. Також поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів "Готівка на касі".

Крім того, днями на Харківщині, у смт Шевченкове, відкрило двері друге відділення "Ощадбанку". Воно розташоване за адресою: вул. Центральна, 29. Очікується, що невдовзі можна буде користуватися й банкоматом.

У Мінреінтеграції наголосили, що на території Херсонщини відновлення роботи відділень банків розпочнеться відразу по тому, коли звільнені території стануть безпечними.