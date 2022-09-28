Перша компанія в Україні отримала доступ до "митного безвізу" з Євросоюзом

Державна митна служба надала першому українському підприємству одразу чотири дозволи для застосування основних транзитних спрощень у межах "митного безвізу".

Як повідомляє пресслужба Митної служби, підприємством, яке отримало ці спрощення стало ТОВ "Епіцентр К".

Отримані спрощення надають змогу підприємству поміщати товари під процедуру спільного транзиту, а також отримувати їх на території своїх складських приміщень без заїзду до митниці відправлення чи митниці призначення, що зменшує логістичні витрати, а також скорочує час на проходження митних формальностей.

У відомстві наголосили, що півтора роки тому ТОВ "Епіцентр К" стало одним із перших підприємств, які долучилися до подання декларацій відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), коли ця система тестувалася на національному рівні.

Процес отримання транзитних спрощень для роботи в NCTS розпочався ще в травні 2022 року. На етапі національного застосування 4 підприємства скористались можливістю отримати транзитні спрощення, які продовжать бути чинними і з початком міжнародного застосування NCTS з 1 жовтня 2022 року.

Як повідомлялося, Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7420 про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.

Нагадаємо, Україна завершила останній етап тестування – міжнародне тестування національного застосунку NCTS, і таким чином технічно повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.