Білорусь підписала програму співробітництва з МАГАТЕ до 2027 року

Білорусь та МАГАТЕ підписали рамкову програму співробітництва до 2027 року.

Про це повідомило Міненерго республіки, передає Інтерфакс-Україна.

Пояснюється, що рамкова програма є основою технічного співробітництва між країною та агенцією. Документ відображає потреби в залученні технічного сприяння з боку МАГАТЕ та визначає галузі, де ядерні технології в середньостроковій перспективі можуть зробити ефективний внесок у досягнення національних пріоритетів сталого розвитку.

"Як сфери співпраці з МАГАТЕ визначено подальше створення потенціалу та вдосконалення ядерної та регулюючої інфраструктури для забезпечення безпечної та надійної експлуатації Білоруської АЕС, розширення застосування передових ядерних методів у галузі охорони здоров'я, розвиток ядерної науки, технологій та досліджень", - йдеться в повідомленні.

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Білорусь завершує будівництво АЕС поряд із містом Островець у Гродненській області за російським проектом "ВВЕР-1200". Вона складатиметься із двох енергоблоків потужністю 1,2 ГВт кожен. Генпідрядником будівництва АЕС є група ASE держкорпорації "Росатом". Для фінансування будівництва АЕС було залучено російський держкредит на $10 млрд.

Перший енергоблок БелАЕС було введено у промислову експлуатацію 10 червня 2021 року. З 25 квітня цього року енергоблок було виведено у перший планово-попереджувальний ремонт. 22 серпня Міненерго повідомило про завершення ремонту, проте про підключення АЕС до білоруської енергосистеми не повідомлялося.

На другому енергоблоці наприкінці грудня минулого року стартував етап фізичного запуску. Його введення заплановане до кінця 2022 року. Будівельна готовність другого енергоблоку на початок літа складала 96%.

Наприкінці серпня прем’єр-міністр республіки Роман Головченко заявив, що розглядається можливість будівництва додаткових енергоблоків на Білоруській АЕС.

Раніше повідомлялося, що Польща вимагатиме виключити Росію зі складу МАГАТЕ.