Кабмін призначив куратором найбільших держпідприємств менеджера авіакомпанії Коломойського

Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитра Клименкова, звільнивши з цієї посади Ольгу Батову.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідні розпорядження №830-р та №832-р від 27 вересня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із повідомленням пресслужби ФДМУ, Клименков займатиметься питаннями відновлення роботи найбільших державних підприємств та впровадження сучасних корпоративних стандартів управління.

Останні 9 років він працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики. До цього протягом семи років працював у шведській компанії Ericsson, де, зокрема, відповідав за планування проєктів та їх реалізацію під ключ.

Водночас звільнена з посади першого заступника голови ФДМУ Ольга Батова переходить на посаду радника голови Фонду.

Крім того, у ФДМУ повідомили, що заступник голови Яна Матієва тепер буде відповідальною за напрям приватизації і продовжуватиме керівництво регіональними відділеннями.

Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна. Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

До цього Фондом держмайна у статусі в.о. голови керувала Ольга Батова, яка подала у відставку наприкінці липня. Перед відставкою Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій, проте фактично обленерго контролюється Ігорем Коломойським.