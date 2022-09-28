Прибутковість десятирічних облігацій США зросла до максимуму з 2010 року

Прибутковість десятирічних держоблігацій США у ході торгів у середу зростала до понад 4% річних, оновивши максимум із квітня 2010 року.

Як зауважує The Wall Street Journal, прибутковість американських держбондів демонструє рекордні темпи зростання за чотири десятиліття на тлі побоювань, що Федеральна резервна система продовжить курс на підвищення ставок для боротьби із максимальною за чотири десятиліття інфляцією, передає Інтерфакс-Україна.

У ході торгів у середу прибутковість 10-річних US Treasuries знизилася до 3,916% порівняно з 3,948% на закриття торгів напередодні. Однак у ході ранкової сесії показник на короткий час перевищував 4% і сягав 4,01%.

Наприкінці серпня дохідність держоблігацій США із погашенням через 10 років становила 3,1%, а з початку року показник зріс майже на 2,5 відсоткових пункти – рекордними темпами з 1981 року.

"Швидкість, з якою все це відбувається, просто шокує. Але реальність така, що інфляція різко зросла, і навіть при прибутковості в 4% є сумніви, чи достатньо цього для уповільнення інфляції", – зазначив голова відділу глобальних облігацій у Pictet Asset Management Андрес Санчес Балказар.

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Як повідомлялося, 22 вересня ФРС США схвалила третє поспіль підвищення процентної ставки на 0,75 відсоткового пункту та повідомила, що на найближчих засіданнях ймовірні додаткові значні підвищення для боротьби з інфляцією, яка залишається близькою до 40-річного максимуму (у серпні – 8,3% в річному вимірі).

Рішення ФРС передбачає підвищення базової ставки федеральних фондів до діапазону від 3% до 3,25% – тобто рівня, який востаннє спостерігався на початку 2008 року.

Цього року ФРС проведе ще два засідання.