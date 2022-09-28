Німецькі спецслужби припускають, що труби "Північних потоків" залишаться непридатними назавжди, – ЗМІ

Німецькі спецслужби припускають, що три труби газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" в Балтійському морі можуть стати назавжди непридатними для використання після ймовірних актів диверсії.

Про це повідомило німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на джерела в урядових колах, передає Європейська правда.

Стверджується, якщо трубопроводи швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить усередину та роз’їсть їх. Оскільки пошкодження труб дуже великі, у них може потрапити надзвичайно велика кількість води.

Як і Європейська Комісія, органи безпеки Німеччини та федеральна розвідувальна служба BND припускають акт диверсії. Через складність атаки експерти та німецькі урядові кола вважають, що її міг здійснити лише державний підрозділ. Припускають, що за цим стоїть Росія, але мотив залишається незрозумілим.

Читайте також: Збройні сили Данії оприлюднили фото і відео з місця аварії на обох "Північних потоках"

Зараз BND відіграє провідну роль у розвідці, оцінюючи супутникові зображення переміщень кораблів напередодні вибухів.

Одна з теорій полягає в тому, що водолази, ймовірно, заклали вибухівку в дві труби "Північного потоку-1" і в одну з двох труб "Північного потоку-2".

Згідно з інформацією Tagesspiegel, цілеспрямовані вибухи вказують на те, що витоки газу – величезні, тому швидкість падіння тиску в трубах була високою.

Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2". Витоки сталися на північний схід і південний схід від данського острова Борнхольм.

Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У свою чергу верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що витоки на газопроводах "Північний потік" є результатом навмисної дії, ці інциденти не випадкові.