Нацбанк змінить методику формування резервів для страхових компаній

Національний банк України (НБУ) розробив зміни до методики формування страхових резервів та вимог до методики розрахунку викупної суми.

Як повідомляє пресслужба регулятора, наразі відповідний проєкт документа оприлюднено для публічного обговорення.

"Такі зміни необхідні для забезпечення стабільної діяльності страховиків та контролю за належним формуванням страхових резервів на рівні, достатньому для виконання страховиками своїх зобов’язань перед споживачами", – зазначається у повідомленні.

Для цього на заміну нормативно-правовим актам попередніх регуляторів розроблено Положення про визначення методики формування страхових резервів та вимог до методики розрахунку викупної суми.

Документом пропонується врегулювати такі питання:

опис методів розрахунку різних видів страхових резервів з урахуванням кращої світової практики в межах чинного законодавства;

установлення вимог до вибору методів формування страхових резервів, зважаючи на відповідність даних страховика припущенням та вимогам, що застосовуються до певного методу; опис правил розрахунку прав вимог до перестраховиків у різних видах резервів;

порядок визначення резерву витрат на врегулювання.

Крім того, пропонується встановити уніфіковані підходи до формування страхових резервів – технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, а також резервів зі страхування життя.

Також зміни мають на меті врегулювати порядок перевірки адекватності страхових резервів у компаніях сегментів non-life та life.

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Проєкт документа також встановлює нові вимоги до контролю якості даних, які використовує страховик для розрахунку страхових резервів.

Крім того, пропонується складання страховиком внутрішнього актуарного звіту за результатами здійснення розрахунків страхових резервів на звітні дати.

Документом також удосконалено вимоги до змісту та наповнення внутрішньої політики страховика щодо формування страхових резервів, на підставі якої страховик буде розраховувати резерви та проводити оцінку їх адекватності.

Водночас non-life-страховикам буде дозволено формувати резерв очікуваних регресів та враховувати його у складі страхових резервів. Для резерву катастроф змінюється підхід щодо формування цього резерву як право страховика з одночасним зобов’язанням формувати резерв збитків, що виникли, але не заявлені.

Life-страховики здійснюватимуть розподіл резерву бонусів та визначатимуть методики розрахунку викупної суми за договорами страхування життя відповідно до вимог оновленого положення.

Як повідомлялося, за даними НБУ, за результатом півріччя страховий ринок України втратив майже третину бізнесу, або 28% у преміях та 32% – у страхових виплатах по всьому ринку.