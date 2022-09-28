Першу арештовану супер’яхту російського олігарха продали за $38 мільйонів

Заарештовану в Гібралтарі яхту Axioma російського олігарха Дмитрія Пумп’янського продали на аукціоні за $37,5 млн.

Про це пише місцеве видання Gibraltar Chronicle, передає Європейська правда.

Супер'яхта була конфіскована банком через кредит у розмірі 20,5 млн євро компанії, пов'язаній із російським бізнесменом.

Продаж яхти MY Axioma був завершений 27 вересня після завершення розширеної перевірки її нового власника, ім'я якого не розголошується.

Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування в Гібралтарі у березні.

Яхта під прапором Мальти була звільнена з-під адміралтейського арешту, повідомив прессекретар.

Кредитори матимуть 60 днів, щоб заявити будь-які претензії щодо надходжень від продажу, після чого Верховний суд визначить пріоритетність будь-яких виплат і те, що станеться з будь-якими надлишками.

Переможна ставка була найвищою із 63 поданих на аукціон заявок на Axioma, яка наразі залишається на стоянці в Гібралтарі.

Яхта була заарештована за позовом банку J.P. Morgan. У судових документах зазначено, що в грудні 2021 року банк надав кредит у розмірі 20,5 млн євро компанії Pyrene Investments, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, акціонером якої на той час була кіпрська компанія Furdberg Holing Ltd, яка на той час належала Пумп'янському.

Пумп'янський був поручителем за кредитом, який мав бути використаний для іпотеки судна, йдеться в позові банку.

J.P. Morgan подав позов і заарештував судно в Гібралтарі після того, як Пумп'янський був включений до санкційних списків ЄС і Великобританії, що зробило його об'єктом заборони на поїздки й заморожування активів.

У той час як десятки супер'яхт, що, як підозрюють, перебувають у власності підсанкційних російських олігархів, були затримані або конфісковані по всьому світу, Axioma поки єдина, яка була виставлена ​​на продаж.