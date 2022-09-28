БЕБ виявило зловживань у сфері держзакупівель на 1 мільярд

Аналітики Бюро економічної безпеки виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері на суму майже 500 млн грн, за якими відкрито кримінальні провадження. Також було ідентифіковано ризикові закупівлі за кошти державного бюджету, процедура щодо яких ще не була завершена, на загальну суму 550 млн грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, загалом з початку року встановлено 171 процедуру публічних закупівель, у яких виявлено ризики завищення цін, необґрунтованого та нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млрд грн.

На основі аналітичного продукту детективи БЕБ внесли відомості до ЄРДР щодо 32 фактів ймовірного привласнення, розтрати або заволодіння державними коштами. У межах досудових розслідувань проведено низку слідчих дій, у тому числі тимчасові доступи до документів, обшуки та призначено 16 судових експертиз задля встановлення винних та притягнення посадових осіб розпорядників бюджетних коштів та службових осіб підприємств-переможців тендерних процедур до кримінальної відповідальності.

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За результатами інформаційно-аналітичної роботи співробітники БЕБ підготували та направили 64 рекомендаційних листи до державних установ. Від розпорядників бюджетних коштів отримано відповіді про розірвання раніше укладених договорів та припинення видаткових операцій.

Завдяки діям БЕБ щодо упередження ризикових закупівель було недопущено понад 200 млн грн втрат бюджету.

БЕБ наголошує на необхідності дотримання чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Особливу увагу розпорядникам бюджетних коштів необхідно приділяти:

визначенню очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до наказу Мінекономіки від 18 лютого 2020 року №275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі";

проведенню ретельної перевірки достовірності поданих для участі документів при визначенні переможця тендерної процедури закупівлі та встановлення участі в аналогічних закупівлях;

недопущенню необґрунтованого внесення змін до договорів про закупівлю/постачання товарів, послуг, робіт шляхом укладання додаткових угод.

Нагадаємо, БЕБ виступило з ініціативою заборони участі в публічних закупівлях товарів, робіт і послуг компаній, власниками яких є резиденти з Російської Федерації та Республіки Білорусь, а закупівлі, які вже проведені – анулювати.