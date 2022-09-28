Обсяги мікрокредитування впали за час війни у 12 разів, – "Опендатабот"

Сума позик, наданих мікрофінансовими організаціями, впала до 1,3 млрд гривень у другому кварталі поточного року. Це у понад 12 разів менше, аніж середня сума мікрокредитування за квартал торік 16,2 млрд гривень.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що з моменту розгортання повномасштабної війни зменшились як кількість позик, так й їх суми. Так, за другий квартал було оформлено понад 355,65 тис. договорів. Це вдвічі менше за середню кількість договорів на місяць ще в першому кварталі 2022 року та в 3,3 раза менше за середню кількість договорів на місяць у 2021 році.

Середня сума кредиту в другому кварталі зменшилася на 28%: із 5 079 грн до 3 650 грн.

Від початку року заборгованість за мікрокредитами скоротилася на 2,4 млрд грн (на 18%): із 13 млрд грн на початку року до 10,7 млрд грн на початок липня.