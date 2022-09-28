Суд підтвердив рішення АМКУ про монополізм "Дніпропетровського стрілочного заводу" Краснова
Як повідомляє пресслужба АМКУ, відповідне рішення Господарський суд Києва виніс 27 вересня.
У серпні 2021 року АМКУ визнав, що "Дніпропетровський стрілочний завод" займав монопольне (домінуюче) становище на ринку стрілочних переводів для залізничних колій загального користування у період з 1 січня 2016 року до 30 червня 2018 року з часткою 100%.
АМКУ встановив, що у вказаний період підприємство було єдиним виробником цієї продукції Україні та мало необхідні сертифікати відповідності на неї. До того ж у зазначений період стрілочні переводи в Україну не імпортувалися.
Водночас "Дніпропетровський стрілочний завод" не надав доказів, що мав конкурентів на товарному ринку у цей період, однак оскаржив висновки АМКУ щодо свого монопольного становища у суді.
Стрілочні переводи – це спеціальні шляхові пристрої, призначені для переведення рухомого складу з одного залізничного шляху на інший. Основним їх кінцевим споживачем в Україні є "Укрзалізниця" та її філії.
"Дніпропетровський стрілочний завод" випускає різні типи стрілочних переводів для магістрального та промислового транспорту, метрополітенів. Основна продукція – стрілочні переводи для швидкісних та високошвидкісних магістральних шляхів зі швидкістю проходження пасажирських поїздів до 200 км/год.
Підприємство контролює відомий дніпровський бізнесмен Загід Краснов.