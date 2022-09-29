Швеція ініціювала розслідування інцидентів на "Північних потоках"

Служба безпеки Швеції розпочала розслідування за фактами витоків газу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2"

Про це йдеться в заяві служби, передає Інтерфакс-Україна.

"Розслідування проводить шведська служба безпеки, оскільки мова може йти про серйозний злочин, який принаймні певною мірою торкається інтересів Швеції, і не можна виключати, що за цим стоять іноземні сили", – сказано в заяві.

У документі наголошується, що розслідування очолює прокурор підрозділу національної безпеки.

Те, що сталося на газопроводах у службі, назвали "значною диверсією".

Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2". Витоки сталися на північний схід і південний схід від данського острова Борнхольм.

Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.