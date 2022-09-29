США офіційно оголосили про надання Україні військової допомоги ще на $1,1 мільярда

Міністерство оборони США у середу офіційно оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі $1,1 млрдумежах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Цей пакет USAI наголошує на прагненні США продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Він є багаторічним вкладенням у критично важливі можливості для створення міцної могутності Збройних сил України, які продовжують захищати суверенітет і територію України перед російською агресією", – йдеться в повідомленні.

Допомога включає:

18 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та боєприпаси до них;

150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

150 тактичних машин для буксирування озброєння;

40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки;

2 радари для безпілотних літальних апаратів;

20 багатоцільових радарів;

протибезпілотні повітряні системи

тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптика;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

бронежилети та інше польове спорядження;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У Пентагоні зазначили, що з січня 2021 року США виділили Україні близько $16,9 млрд допомоги у сфері безпеки. Із 2014 року США виділили Україні близько $19 млрд, а від початку широкомашстабного вторгнення РФ – понад $16,2 млрд.