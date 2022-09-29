США офіційно оголосили про надання Україні військової допомоги ще на $1,1 мільярда
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Міністерство оборони США у середу офіційно оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі $1,1 млрдумежах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
"Цей пакет USAI наголошує на прагненні США продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Він є багаторічним вкладенням у критично важливі можливості для створення міцної могутності Збройних сил України, які продовжують захищати суверенітет і територію України перед російською агресією", – йдеться в повідомленні.
Допомога включає:
- 18 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та боєприпаси до них;
- 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- 150 тактичних машин для буксирування озброєння;
- 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки;
- 2 радари для безпілотних літальних апаратів;
- 20 багатоцільових радарів;
- протибезпілотні повітряні системи
- тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптика;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- бронежилети та інше польове спорядження;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
У Пентагоні зазначили, що з січня 2021 року США виділили Україні близько $16,9 млрд допомоги у сфері безпеки. Із 2014 року США виділили Україні близько $19 млрд, а від початку широкомашстабного вторгнення РФ – понад $16,2 млрд.