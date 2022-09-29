Новий пакет санкції ЄС торкнеться російської сталі, ІТ-індустрії та мила

Проєкт восьмого пакету санкцій, які підготувала Європейська комісія, передбачає заборону на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до РФ низки продовольчих товарів та напівпровідників.

Про це повідомляє Politico із посиланням на документ Єврокомісії.



Зазначається, що проєкт, який Комісія представила послам ЄС у середу, здебільшого містить перелік нових заборон на експорт та імпорт для посилення існуючого режиму санкцій. Вони варіюються від речей повсякденного вжитку до технічних компонентів, які забезпечують російську армію.



Наприклад, новий проєкт обмежень скасовує імпорт товарів, які, як вважається, приносять значний прибуток у Росію, таких як косметичні засоби або засоби для макіяжу, засоби для гоління, дезодоранти, а також мило і туалетний папір.



Що стосується експортних заборон, то туди увійдуть напівпровідникові компоненти й літаки, заборона архітектурних та інженерних послуг, юридичних та ІТ-консультацій російським фізичним і юридичним особам та російському уряду.

Водночас до списку не увійшли російські алмази. Натомість Єврокомісія хоче заборонити імпорт "деяких елементів, що використовуються в ювелірній промисловості, таких як каміння та дорогоцінні метали". Вона також хоче запровадити санкції проти найбільшої російської алмазодобувної компанії "Алроса".



Крім того, блок збирається застосувати персональні санкції до майже 30 осіб і 8 компаній, зокрема ідеолога євразійства Олександра Дугіна, співака Ніколая Расторгуєва, а також найбільшого акціонера компанії-виробника зброї "Калашников" Алана Лушнікова.

Як повідомлялося, 28 вересня Європейська комісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме заборону на імпорт російської продукції вартістю 7 мільярдів євро на рік та запровадження законодавчого підґрунтя для обмеження цін на нафту з Росії.