Єврокомісія запропонувала обмежити ціни на російський газ, – FT

Європейська комісія запропонувала країнам Євросоюзу обмежити ціну на російський газ, надавши імпортерам можливість продавати цей газ за будь-яку ціну, як тільки він потрапить на ринок ЄС.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документ, розісланий у середу країнам-членам блоку, передає liga.net.

У документі у Брюсселі закликали країни ЄС бути готовими запровадити обмеження на імпорт трубопровідного російського газу.

Зокрема, пропонується обмежити ціну на газ, який використовується для виробництва електроенергії, щоби зменшити вплив високих цін на рахунки за електроенергію. У Єврокомісії не уточнили рівень обмеження цін на енергоносії.

У Єврокомісії також закликали обмежити вплив спекулянтів, які одержують прибуток від поточної волатильності ринку. Енергетичним біржам рекомендували запровадити "автоматичні вимикачі", які дозволили би зупиняти торгівлю у разі значних коливань цін.

Країни-члени Євросоюзу розділилися щодо обмеження цін на російський газ на тлі побоювань деяких країн з приводу загроз безпеці постачання газу до Європи взимку.

Видання зазначає, що ситуація змінилася після того, як 15 країн-членів, включно з Іспанією та Францією, направили до Єврокомісії лист із закликом обмежити ціни на оптовий російський газ.

FT повідомляє, що Євросоюз обговорюватиме рекомендації Єврокомісії на другій екстреній зустрічі міністрів енергетики ЄС у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн ЄС на зустрічі 9 вересня не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ. Запровадження ліміту цін на газ саме з Росії потребує згоди всіх 27 країн Євросоюзу, однак для ухвалення рішення про обмеження ціни на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшість голосів в Євросоюзі.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на увесь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ. У відповідь російський президент Владімір Путін, погрожує взагалі припинити постачання енергоносіїв до ЄС.