Із одеських портів вийшло ще 3 судна з українською аграрною продукцією для Африки та Азії

У четвер, 29 вересня, з портів "Чорноморськ" та "Південний" у межах "зернової ініціативи" відправились ще три судна.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, на їх борту завантажено 60,4 тис. тонн продовольства для країн Африки та Азії.

Серед них Patronus, який перевозить 27,5 тис. тонн української пшениці для Тунісу.

Зазначається, що майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден з 5,46 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".