У місцевих бюджетах залишилося понад 9 мільярдів невикористаної освітньої субвенції, ‒ Мінфін

На рахунках місцевих бюджетів акумульовано 9,2 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції, що на 3,6 млрд грн більше, ніж на початку року.

Про це свідчить інформація Державної казначейської служби України станом на 1 вересня 2022 року, передає пресслужба Міністерства фінансів.

Так, зокрема, залишки накопичено у 1 464 місцевих бюджетах, із них:

у 24 обласних бюджетах ‒ 1,8 млрд грн;

у зведеному бюджеті м. Києва ‒ 141,5 млн грн;

у 1 районному бюджеті – 6 млн грн;

у 380 бюджетах міських територіальних громад ‒ 3,3 млрд грн;

у 434 бюджетах селищних територіальних громад ‒ 1,9 млрд грн;

у 624 бюджетах сільських територіальних громад ‒ 2,1 млрд грн.

Найбільші залишки накопичилися в місцевих бюджетах Одеської області – 851,7 млн грн, Київської – 639 млн грн та Дніпропетровської – 520,3 млн грн.

Відсутні залишки лише у 13 місцевих бюджетах (1 міський, 7 селищних та 5 сільських територіальних громадах).

За інформацією облдержадміністрацій, основними причинами накопичення залишків коштів освітньої субвенції є: економія коштів для придбання шкільних автобусів; для облаштування бомбосховищ; для оновлення матеріально-технічної бази; для спрямування на заходи з територіальної оборони та інше.

Відповідно до бюджетного законодавства залишки можуть спрямовуватися насамперед на такі видатки:

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть оптимізовані/об'єднані/реорганізовані;

оснащення закладів освіти персональними комп'ютерами та мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів початкової школи, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики;

придбання підручників і посібників (зокрема електронних) для закладів освіти;

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані/об'єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозитися учні закладів загальної середньої освіти та інше.

Накопичені станом на 1 січня залишки в обсязі 5,6 млрд грн можуть бути використані на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію населення та оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

"Вважаємо, що в період, коли кошти державного бюджету насамперед спрямовують на захист територіальної цілісності, недоторканності нашої країни, збереження життя і здоровʼя її громадян, залишки освітньої субвенції не мають накопичуватись, а повинні ефективно працювати на підтримку освіти та економіки України. Адже значна частина громад має достатньо коштів, щоб забезпечити доступні та якісні освітні послуги в умовах, коли відсутня можливість проводити уроки в приміщеннях шкіл", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.