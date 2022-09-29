У місцевих бюджетах залишилося понад 9 мільярдів невикористаної освітньої субвенції, ‒ Мінфін
Про це свідчить інформація Державної казначейської служби України станом на 1 вересня 2022 року, передає пресслужба Міністерства фінансів.
Так, зокрема, залишки накопичено у 1 464 місцевих бюджетах, із них:
- у 24 обласних бюджетах ‒ 1,8 млрд грн;
- у зведеному бюджеті м. Києва ‒ 141,5 млн грн;
- у 1 районному бюджеті – 6 млн грн;
- у 380 бюджетах міських територіальних громад ‒ 3,3 млрд грн;
- у 434 бюджетах селищних територіальних громад ‒ 1,9 млрд грн;
- у 624 бюджетах сільських територіальних громад ‒ 2,1 млрд грн.
Найбільші залишки накопичилися в місцевих бюджетах Одеської області – 851,7 млн грн, Київської – 639 млн грн та Дніпропетровської – 520,3 млн грн.
Відсутні залишки лише у 13 місцевих бюджетах (1 міський, 7 селищних та 5 сільських територіальних громадах).
За інформацією облдержадміністрацій, основними причинами накопичення залишків коштів освітньої субвенції є: економія коштів для придбання шкільних автобусів; для облаштування бомбосховищ; для оновлення матеріально-технічної бази; для спрямування на заходи з територіальної оборони та інше.
Відповідно до бюджетного законодавства залишки можуть спрямовуватися насамперед на такі видатки:
- придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть оптимізовані/об'єднані/реорганізовані;
- оснащення закладів освіти персональними комп'ютерами та мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів початкової школи, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики;
- придбання підручників і посібників (зокрема електронних) для закладів освіти;
- оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані/об'єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозитися учні закладів загальної середньої освіти та інше.
Накопичені станом на 1 січня залишки в обсязі 5,6 млрд грн можуть бути використані на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію населення та оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.
"Вважаємо, що в період, коли кошти державного бюджету насамперед спрямовують на захист територіальної цілісності, недоторканності нашої країни, збереження життя і здоровʼя її громадян, залишки освітньої субвенції не мають накопичуватись, а повинні ефективно працювати на підтримку освіти та економіки України. Адже значна частина громад має достатньо коштів, щоб забезпечити доступні та якісні освітні послуги в умовах, коли відсутня можливість проводити уроки в приміщеннях шкіл", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.