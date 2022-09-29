Канада допоможе у відновленні залізничної інфраструктури України

Канада приєднається до вирішення логістичних проблем для розширення пропускної спроможності української залізниці.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що відповідної домовленості досягнуто під час переговорів міністра інфраструктури Олександра Кубракова, міністра транспорту Канади Омара Альхабри, представників двох міністерств, а також керівників "Укрзалізниці" та Залізничної асоціації Канади (Railway Association of Canada).

За словами Кубракова, із початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено або втрачено контроль на 6 тис. кілометрів колій залізниці, зруйновано пів сотні мостів, перестали функціонувати десятки вокзалів та станцій.

"Разом з канадськими партнерами домовились про створення спільної робочої групи, де разом визначимо пріоритетні проєкти співпраці. Розраховуємо, що уже найближчим часом вийдемо на конкретні проєкти та розпочнемо їх втілення в життя", – додав він.

Зокрема, Канадська тихоокеанська залізнична компанія (CP) і Канадська національна залізниця (CN) нададуть експертну підтримку "Укрзалізниці" в питаннях управління залізницею, розвитку логістичних можливостей та відбудови інфраструктури.