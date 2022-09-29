Канада допоможе у відновленні залізничної інфраструктури України
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Зазначається, що відповідної домовленості досягнуто під час переговорів міністра інфраструктури Олександра Кубракова, міністра транспорту Канади Омара Альхабри, представників двох міністерств, а також керівників "Укрзалізниці" та Залізничної асоціації Канади (Railway Association of Canada).
За словами Кубракова, із початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено або втрачено контроль на 6 тис. кілометрів колій залізниці, зруйновано пів сотні мостів, перестали функціонувати десятки вокзалів та станцій.
"Разом з канадськими партнерами домовились про створення спільної робочої групи, де разом визначимо пріоритетні проєкти співпраці. Розраховуємо, що уже найближчим часом вийдемо на конкретні проєкти та розпочнемо їх втілення в життя", – додав він.
Зокрема, Канадська тихоокеанська залізнична компанія (CP) і Канадська національна залізниця (CN) нададуть експертну підтримку "Укрзалізниці" в питаннях управління залізницею, розвитку логістичних можливостей та відбудови інфраструктури.