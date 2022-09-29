Рада планує ухвалити бюджет на 2023 рік до 20 жовтня, – віцеспікерка
Про це повідомила заступниця голови ВР Олена Кондратюк, передає Укрінформ.
"У парламенті чергова унікальна ситуація. Узгодили наступну процедуру: заслухали міністра фінансів Сергія Марченка, взяли його доповідь до відома, до 1 жовтня народні депутати подаватимуть свої пропозиції, потім передадуть їх уряду, який має схвалити проєкт держбюджету, після цього документ винесеться в залу.
Як парламентська президія ми домовилися з керівниками всіх фракцій і груп, що з обговоренням та опрацюванням усіх пропозицій проголосуємо бюджет до 20 жовтня", – зазначила Кондратюк в інтерв’ю виданню, підкресливши, що йдеться про ухвалення проєкту бюджету як закону.
Віцеспікерка парламенту зазначила, що левова частина бюджету наступного року буде спрямована на сектор безпеки та оборони, допомогу військовим, а решта – на соціальний захист та інші потреби громадян.
Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.