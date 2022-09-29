Рада планує ухвалити бюджет на 2023 рік до 20 жовтня, – віцеспікерка

Верховна Рада планує ухвалити закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до 20 жовтня.

Про це повідомила заступниця голови ВР Олена Кондратюк, передає Укрінформ.

"У парламенті чергова унікальна ситуація. Узгодили наступну процедуру: заслухали міністра фінансів Сергія Марченка, взяли його доповідь до відома, до 1 жовтня народні депутати подаватимуть свої пропозиції, потім передадуть їх уряду, який має схвалити проєкт держбюджету, після цього документ винесеться в залу.

Як парламентська президія ми домовилися з керівниками всіх фракцій і груп, що з обговоренням та опрацюванням усіх пропозицій проголосуємо бюджет до 20 жовтня", – зазначила Кондратюк в інтерв’ю виданню, підкресливши, що йдеться про ухвалення проєкту бюджету як закону.

Віцеспікерка парламенту зазначила, що левова частина бюджету наступного року буде спрямована на сектор безпеки та оборони, допомогу військовим, а решта – на соціальний захист та інші потреби громадян.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.