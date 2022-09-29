Нацбанк анулював ліцензії восьми фінансових компаній

Національний банк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг восьми фінустановам.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що ці установи не надали жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання ліцензії.

Так, усі ліцензії відкликано:

ТОВ "ФК "Земінвест Агро" – ліцензії на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання гарантій;

ПТ "Ломбард Рекорд" – ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ТОВ "Лід Лізинг" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

Також одну або кілька діючих ліцензій анулювали у:

ТОВ "ФК "Авіла Фінанс" – ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ТОВ "Сафра Фінанс" – ліцензію на надання послуг з факторингу;

ТОВ "Солфін" – ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу та на надання послуг з факторингу;

ТОВ "ФК "Вап-Капітал" – ліцензію на торгівлю валютними цінностями;

ТОВ "НоваПей" – ліцензію на торгівлю валютними цінностями.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 вересня.

У Нацбанку нагадали, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Водночас відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.