НАТО назвало причиною аварії на "Північних потоках" диверсію

НАТО вважає, що витоки газу на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися внаслідок диверсійних дій.

Про це йдеться у заяві Альянсу.

"Пошкодження трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння. Уся наявна на даний момент інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій", – йдеться у заяві.

У НАТО наголосили, що ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу.

"Ми підтримуємо розслідування, які проводяться для встановлення походження пошкоджень", – додали у заяві.



Крім того, в Альянсі підкреслили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів НАТО буде зустрінутий "єдиною та рішучою відповіддю".

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Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.