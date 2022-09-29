Колишні працівники телеканалів Ахметова зареєстрували нову телекомпанію

Експрацівники медіагрупи "Україна" (МГУ) Ріната Ахметова зареєстрували телекомпанію ТОВ "Ми – Україна".

Як повідомляє галузеве видання "Детектор медіа".

Бенефіціарним власником компанії є Ігор Петренко. Раніше ця компанія називалась "ІТ Інновації". На початку вересня її придбав Петренко, який також став директором. Компанія спеціалізується на телевізійному мовленні.

За джерелами видання, Ігор Петренко – директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень. Він також був блогером у різних медіа та головним редактором онлайн-видання Realist.online. У коментарі "Детектор медіа" Петренко зазначив, що буде готовий давати коментарі за тиждень.

Також зазначається, що у новоствореній компанії працюють колишні працівники медіа Ахметова Юрій Сугак, Людмила Добровольська, Віталій Тарасов, Олег Панюта, Володимир Коваленко, Ігор Пупков та Олена Цинтила, які згодом зможуть стати міноритарними акціонерами.

До проєкту, за даними видання, можуть залучити близько двох сотень колишніх працівників "України". Студію облаштовують на вулиці Корольова в Києві. Проєкт нібито координує колишній керівник інформаційної служби "України" Юрій Сугак.

Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, "Медіа Група Україна" мала відмовитися на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів із 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).