Податковий борг зріс із початку повномасштабної війни на 23 мільярди, – Податкова служба

За березень - серпень 2022 року податковий борг перед зведеним бюджетом зріс на 23,3 мільярда гривень.

Про це йдеться у відповіді Державної податкової служби (ДПС) на запит Укрінформу.

"Щодо приросту податкового боргу зазначаємо, що, за даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС, абсолютний приріст податкового боргу до зведеного бюджету з платежів, що контролюються органами ДПС, за березень - серпень 2022 року становить 23,3 млрд гривень", – повідомили у Податковій службі.

Основними причинами приросту податкового боргу податківці називають несплату платниками податків самостійно задекларованих грошових зобов’язань та узгоджених грошових зобов’язань, донарахованих органами ДПС за результатами контрольно-перевірочної роботи. У відомстві зауважують, що це може бути наслідком впливу комплексу факторів, у тому числі збройної агресії РФ проти України.

Водночас у ДПЗ зазначають, що на період до припинення військових дій Податковим кодексом передбачені обмеження, які не дозволяють податковим органам вживати заходів для погашення податкового боргу.

"Можна припустити, що воєнний стан та бойові дії на території України у поєднанні з обмеженими повноваженнями органів ДПС негативно позначаються на рівні сплати податків", – констатують у Податковій службі.

Як повідомлялося, за даними платформи "Опендатабот", за час ведення активних бойових дій в Україні податковий борг зріс на 15%, або на 16,8 млрд грн. Для порівняння, за весь 2021 рік податковий борг виріс тільки на 1,7 млрд грн. Наразі сума заборгованості зі сплати податків перевищує 124 млрд грн.