Компанії Дерипаски не змогли зняти арешт з "Миколаївського глиноземного заводу" через суд
Про це повідомляє пресслужба суду.
Зазначається, що 28 вересня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ КАС розглянула апеляційні скарги, подані представником скаржників, який діє в інтересах ТОВ "Компанія "Алюміній України" та ТОВ "Гуардон Украина", на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 2 червня 2022 року, якою був накладено арешт на корпоративні права.
Зокрема, були арештовані 13,9645 % статутного капіталу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", який належить "Алюмінію України", у розмірі 212,8 млн грн.
Крім того, арештовані корпоративні права у вигляді 86% статутного капіталу цього ж заводу, який належить "Гуардон Украина" у розмірі 1,3 млрд; корпоративні права у вигляді 99% статутного капіталу ТОВ "Компанія "Алюміній України", що належать Gandela International AVV, у розмірі 529,3 млн грн; корпоративні права у вигляді 0,99 % статутного капіталу ТОВ "Компанія "Алюміній України", що належать Gordal Holdings A.V.V., на 5,3млн грн.
Арештовані також корпоративні права у вигляді 0,5584 % статутного капіталу ТОВ "Гуардон Украина", що належать Gandela International AVV, у розмірі 8,5 млн грн, а також корпоративні права у вигляді 99,44 % статутного капіталу ТОВ "Гуардон Украина", що належать Gordal Holdings A.V.V, у розмірі 1,5 млрд грн.
За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва залишено без змін, апеляційні скарги представника скаржників – без задоволення.
Зазначається, що відповідно до матеріалів судового провадження, фактичним власником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", яким володіють два українські товариства – ТОВ "Компанія "Алюміній України"" та ТОВ "Гуардон Украина", через підконтрольні компанії є громадянин РФ Олег Дерипаска.
Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113 ("Диверсія"), ч. 1 ст. 437 ("Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни") Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, уряд повторно наклав санкції на біглого бізнесмена Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва, експрезидента-втікача Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.