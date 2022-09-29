Легалізація грального бізнесу принесла бюджету 800 мільйонів з початку року, – КРАІЛ
Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Олена Водолажко, передає Укрінформ.
За її словами, реформа сприяла виведенню з "тіні" бізнесу, який роками працював нелегально, не сплачував за ліцензії, а також уникав оподаткування.
"Загалом, станом на 21 вересня, в Україні було 68 легальних закладів: казино (8) і залів ігрових автоматів (60). Але через військову агресію Росії не всі вони мають змогу відкритися. Тому наразі працюють 44 гральні заклади: 5 казино та 39 залів ігрових автоматів", – розповіла Водолажко в інтерв’ю агентству.
Вона нагадала, що в умовах війни сфера азартних ігор та лотерей не лише втратила значну частку потенціалу, а й зазнала суттєвих структурних змін через спад ділової активності та неможливість здійснення. Водночас аналіз наслідків таких змін та оцінка прямих втрат повною мірою можливі лише після завершення бойових дій.
Як повідомлялося, за даними очільника Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, надходження від грального бізнесу в січні-серпні 2022 року зросли вдесятеро у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – до 277,7 млн грн (без врахування плати за ліцензії).Водночас відрахування податку з виграшів збільшилися з 24 млн грн лише до 77,7 млн грн.
Водночас народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважував, що податкові надходження від грального бізнесу впали у 10 разів завдяки поправці до законодавства, що дозволила операторам лотерей, казино та букмекерським компаніям перейти на спрощену систему оподаткування.