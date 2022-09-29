Європа готується до можливих відключень мобільного зв’язку, – ЗМІ

Цієї зими в Європі можуть спостерігатися перебої із мобільним зв’язком, якщо відключення електроенергії або її нормування виведе з ладу частину мобільних мереж по всьому регіону.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення Росії припинити постачання газу ключовим маршрутом до Європи збільшило ймовірність нестачі електроенергії. У Франції ситуація також посилюється зупинкою кількох атомних електростанцій на технічне обслуговування.



Представники телекомунікаційної галузі побоюються, що сувора зима стане випробування для європейської телекомунікаційної інфраструктури, що змушує компанії та уряди шукати способи для пом’якшення негативних наслідків.



Як зазначили чотири керівники телекомунікаційних компаній, наразі в багатьох європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб впоратися з поширеними відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність збоїв у роботі мобільного зв’язку.



Країни Європейського Союзу, зокрема Франція, Швеція та Німеччина, намагаються забезпечити продовження зв’язку, навіть якщо відключення електроенергії призведе до виснаження резервних батарей, встановлених на тисячах стільникових антен, розкиданих по їхній території.

У Європі є майже пів мільйона телекомунікаційних веж, і більшість із них мають резервні батареї, яких вистачає приблизно на 30 хвилин для роботи мобільних антен.

Так, у Франції план, запропонований дистрибʼютором електроенергії Enedis, передбачає потенційне відключення електроенергії терміном до двох годин у гіршому випадку, повідомили два джерела.

Компанія заявила, що змогла ізолювати ділянки мережі для постачання пріоритетних клієнтів, таких як лікарні, ключові промислові обʼєкти та військові, і що місцева влада має додати інфраструктуру операторів звʼязку до списку пріоритетних клієнтів.

За даними джерел, телекомунікаційні компанії у Швеції та Німеччині також висловили стурбованість щодо потенційної нестачі електроенергії своїм урядам. Шведський телекомунікаційний регулятор PTS працює з операторами звʼязку та іншими державними установами над пошуком рішень. Це включає обговорення наслідків нормування електрики.

Італійське телекомунікаційне лобі заявило виданню, що хоче, щоб мобільна мережа була виключена з будь-яких відключень електроенергії, і порушить це питання перед новим урядом Італії.

Також співрозмовники Reuters повідомляють, що виробники телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson працюють з операторами мобільного звʼязку, щоб помʼякшити наслідки нестачі електроенергії.