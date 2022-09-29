"Енергоатом" спростовує загоряння на енергоблоці №2 Запорізької АЕС (оновлено)

НАЕК "Енергоатом" не підтверджує інформацію, що з’явилася у деяких Телеграм-каналах, про загоряння на енергоблоці 2 Запорізької атомної станції (ЗАЕС).

Про це в "Енергоатомі" заявили у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"Готуємо спростування", – сказали у компанії.

Згодом у "Енергоатомі" наголосили, що станом на 15:40 четверга, 29 вересня, на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь.

"У Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС. Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності", – йдеться у офіційному повідомленні пресслужби "Енергоатома".

Водночас у компанії назвали ймовірною причиною появи інформації про нібито загоряння на блоці №2 наслідки вибуху російської міни, які розташовані довкола ЗАЕС.

"Вже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лис. Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6. Внаслідок вибуху лінію пошкодило, через стрибок напруги сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6 із незначним задимленням", – уточнили в "Енергоатомі".

В компанії звернули увагу, що з міркувань безпеки на місце події викликали пожежний розрахунок, але задіювати його не довелося, оскільки у цьому не було необхідності.

"Отже, наразі найбільшу небезпеку представляє замінований рашистами периметр станції та підходи і під'їзди до неї. Гарантувати повну безпеку ЗАЕС та навколо можна лише в один спосіб – створенням безпекової зони, деокупацією станції та поверненням її під контроль держави України", – додали в "Енергоатомі".

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Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

В ніч 11 вересня Запорізька АЕС відключила останній енергоблок, який до цього працював у режимі острова і забезпечував власні потреби електростанції. Таким чином, атомна станція припинила виробляти електроенергію. Наразі всі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупинки, але їм, як і раніше, потрібна електроенергія для підтримки необхідних функцій безпеки.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.