Молдова не впускатиме росіян, які можуть становити загрозу для безпеки, – президентка

Президентка Молдови Мая Санду запевнила, що прикордонники не будуть впускати в країну громадян РФ, які можуть становити загрозу для країни.

Про це Санду сказала, коментуючи можливий наплив росіян до Молдови у зв’язку з мобілізацією в Росії, передає Європейська правда з посиланням на Newsmaker.

Санду зазначила, що поки рано робити висновки, чи чекати масового приїзду до Молдови громадян Росії, які втікають від мобілізації, тому що дорога до Молдови складніша, ніж до країн, які є сусідами РФ, тому що ситуація має прояснитися до кінця тижня.

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Президентка сказала, що прикордонники будуть перевіряти людей на в’їзді і "тих, хто – як вважатимуть прикордонники – становлять загрозу для Молдови, не будуть впускати в країну".

Санду зазначила, що у Придністров’ї можуть почати мобілізацію в лави групи російських військ, які там перебувають, але поки Кишинів не має інформації про те, що цей процес почався.

Раніше повідомлялося, що Санду допускає, що Росія з 1 жовтня може зупинити поставки газу країні.