Акцизи на бензин і дизпаливо зростуть із завтрашнього дня

Сьогодні, 29 вересня, в офіційній газеті "Голос України" було опубліковано закон про повернення акцизного податку на пальне (законопроєкт 7668-д).

Таким чином, він набуде чинності завтра, 30 вересня, звертає увагу галузеве видання enkorr.

Згідно з законом, акцизи на різні види пального збільшено з нинішніх 0 євро за 1000 літрів до:

100 євро за 1000 літрів для бензину та дизпалива;

52 євро за 1000 літрів – для автогазу.

Водночас податок на додану вартість для всіх видів пального залишається на рівні 7%.

Також законом передбачена пільга для Міноборони – на період воєнного та надзвичайного стану (але не пізніше 1 липня 2023 року) на пальне для потреб Збройних Сил акциз залишиться на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Такі ставки діятимуть до кінця воєнного стану, але не пізніше 1 липня 2023 року. Після цього ставка ПДВ повернеться до рівня 20%, якою вона була до запровадження пільг у березні, а акцизи – до 213 євро й 140 євро за 1000 літрів на бензин і дизпаливо відповідно.

Як повідомлялося, відповідний закон у другому читанні Верховна Рада ухвалила 21 вересня, президент Володимир Зеленський підписав його 28 вересня.