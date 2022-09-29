Створений за кошти "Енергоатома" державний трейдер розпочне експорт електроенергії до Польщі

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (ЕКУ) з 1 жовтня розпочне експорт електроенергії до Польщі, розділивши перетин з "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова, яке до цього було єдиним експортером української електроенергії на цьому напрямку.

За результатами добового аукціону НЕК "Укренерго" з розподілу міждержавного перетину компанії викупили по 110 МВт для експорту ресурсу в Польщу на 1 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами аукціону, завдяки появі конкуренції вартість добового перетину коштувала компаніям 52,8 тис. грн, вартість 1МВт-год склала 10 грн. До цього вартість перетину становила 0 грн/МВт-год.

В ЕКУ зазначили, що це третій експортний напрямок, на який вийшов державний енерготрейдер після його виходу в серпні на румунський та словацький напрямки.

Зокрема, за результатами аукціону, на 1 жовтня, ЕКУ викупила від 35 до 56 МВт перетину на румунському напрямку та від 30 до 80 МВт за словацькому.

"Всю електроенергію для постачання на внутрішній та зовнішній ринок "ЕКУ" викуповує у НАЕК "Енергоатом" через Українську енергетичну біржу (УЕБ)", – уточнили в компанії.

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Як повідомлялося, з 19 серпня державна "Енергетична компанія України" (ЕКУ) почала експорт електроенергії, яку купує у державного "Енергоатома".

Для початку роботи ЕКУ 500 мільйонів гривень фінансової допомоги у серпні виділив той же "Енергоатом", керівництво ЕКУ обіцяє повернути ці кошти до кінця року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів наприкінці червня передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.

22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, було призначено колишнього голову трейдингової компанії з групи ДТЕК Ріната Ахметова Віталія Бутенка, який також був власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.

Раніше телеграм-канал Монополіст з посиланням на джерела у Міненергетики писав, що очолюване Германом Галущенком міністерство планує створити єдиного державного трейдера, який буде експортувати електроенергію в Європейський союз.