Створений за кошти "Енергоатома" державний трейдер розпочне експорт електроенергії до Польщі
За результатами добового аукціону НЕК "Укренерго" з розподілу міждержавного перетину компанії викупили по 110 МВт для експорту ресурсу в Польщу на 1 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з результатами аукціону, завдяки появі конкуренції вартість добового перетину коштувала компаніям 52,8 тис. грн, вартість 1МВт-год склала 10 грн. До цього вартість перетину становила 0 грн/МВт-год.
В ЕКУ зазначили, що це третій експортний напрямок, на який вийшов державний енерготрейдер після його виходу в серпні на румунський та словацький напрямки.
Зокрема, за результатами аукціону, на 1 жовтня, ЕКУ викупила від 35 до 56 МВт перетину на румунському напрямку та від 30 до 80 МВт за словацькому.
"Всю електроенергію для постачання на внутрішній та зовнішній ринок "ЕКУ" викуповує у НАЕК "Енергоатом" через Українську енергетичну біржу (УЕБ)", – уточнили в компанії.
Як повідомлялося, з 19 серпня державна "Енергетична компанія України" (ЕКУ) почала експорт електроенергії, яку купує у державного "Енергоатома".
Для початку роботи ЕКУ 500 мільйонів гривень фінансової допомоги у серпні виділив той же "Енергоатом", керівництво ЕКУ обіцяє повернути ці кошти до кінця року.
Нагадаємо, Кабінет міністрів наприкінці червня передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.
22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, було призначено колишнього голову трейдингової компанії з групи ДТЕК Ріната Ахметова Віталія Бутенка, який також був власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.
Раніше телеграм-канал Монополіст з посиланням на джерела у Міненергетики писав, що очолюване Германом Галущенком міністерство планує створити єдиного державного трейдера, який буде експортувати електроенергію в Європейський союз.